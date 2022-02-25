"Не представляете, как было страшно": Айжулдыз Адайбекова взобралась на 48-метровую башню

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала, как поборола страх высоты. Она взобралась на 48-метровую башню Амбулувава во время отдыха на Шри-Ланке, передает NUR.KZ.

Айжулдыз активно делится позитивными кадрами с отдыха на Шри-Ланке. Так, она отправилась в зоопарк, где запечатлелась с экзотическими животными. А кроме того, молодая мама решила справиться с давним страхом - избавиться от боязни высоты.

Для этого актриса выбрала подъем на башню Амбулувава, высота которой составляет 48 метров. Это религиозный комплекс, расположенный на вершине скалы, в котором представлены четыре религии.

"Вы даже не представляете, как же было страшно, но есть такое выражение: "Иди туда, где страшно. Именно там ты обретешь силу", - написала она.

Айжулдыз упорно шла к вершине, преодолевая долгий путь. Сильный ветер сдул с нее кепку, что тоже попало в кадр.

"Смелый поступок - катализатор перемен. Все мы способны на невероятные подвиги, несущие перемены, но следует поставить себя в трудное и непривычное положение, чтобы понять это. Как только вы это сделаете, складывается ситуация "пан или пропал", - отметила она.

Ранее ставшая мамой Айжулдыз Адайбекова сообщила о разводе. Она также рассказала, что простила мужа, бросившего ее беременной, и пожелала ему удачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1958019-ne-predstavlyaete-kak-bylo-strashno-ayzhuldyz-adaybekova-vzobralas-na-48-metrovuyu-bashnyu/