"В 40 ты выбираешь, а потом влюбляешься": Семенович о требованиях к мужчинам

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович отметила, что счастлива и уже не в том возрасте, чтобы влюбиться в того, с кем ей будет некомфортно. Несмотря на это, поклонники Семенович обеспокоены, что знаменитость еще не замужем.

Артистка всегда говорит, что она не та девушка, которая долго бывает одна. Так, к примеру, однажды она рассказала о появлении нового бойфренда. Однако звезда не торопится замуж.

Она живет в свое удовольствие и совершенствует внешность, а также следит за душевной гармонией. Недавно Анна сделала липосакцию, а после показала результаты операции.

"Любовь - это химический процесс, божественный, который невозможно просчитать, невозможно предсказать. Мне нужно влюбиться, у меня с этим проблемы.

Я настолько счастливый человек, у меня настолько все круто, что даже не очень понимаю, куда в эту картину счастья влезет вот это волосатое большое животное", - рассказала она ведущему YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

Семенович считает, что ей важно, чтобы с человеком было комфортно.

"Любовь - это когда тебе очень хорошо с человеком. Тебе хорошо с ним молчать, хорошо с ним завтракать, обедать, ужинать, спать.

Мне 40 лет. Я ищу себе мужчину примерно такого же возраста 35-45. Если встретился мужчина 35 лет, а он живет с мамой, ну как бы, наверное, этот мужчина не для меня. В 35 лет люди должны уметь зарабатывать деньги.

Уж в 35, когда ты живешь с мамой, это какая-то психологическая зависимость от нее. С этим нужно разбираться психологу, а не мне. С таким мужчиной я вряд ли построю свою жизнь", - призналась Анна.

Экс-солистка группы "Блестящие" уверена, что в ее возрасте уже не влюбляются необдуманно.

"В 40 ты уже не любишь козла! В 40 ты уже выбираешь, а потом влюбляешься. Любовь - это не всегда приятно, да. Это иногда больно, обидно, мерзко, иногда это предательство. Но все мы от нее зависим и ждем ее как наркотик", - отметила она.

Ранее Семенович рассказала, что заморозила яйцеклетки для будущей беременности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957987-v-40-ty-vybiraesh-a-potom-vlyublyaeshsya-semenovich-o-trebovaniyah-k-muzhchinam/