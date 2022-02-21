"Мой самый молодой партнер": Вика Дайнеко рассказала об интиме с парнями младше себя
Российская певица Виктория Дайнеко призналась, что хотела уйти из шоу-бизнеса. Это было связано с ее выгоранием, однако работу и личную жизнь артистка никогда не путала. Она также ответила, была ли у нее связь с мужчиной младше себя, передает NUR.KZ.
Виктория Дайнеко вновь провела вечер откровений со своими подписчиками в Instagram. Вопросы касались и личной жизни, и карьеры, к примеру, поклонники поинтересовались, отменяла ли когда-нибудь Вика концерт из-за свидания с парнем.
"Никогда. Парни парнями, а источник личного дохода должен быть стабильным. Другое дело, что пару раз в приступах депрессии и выгорания я пыталась вообще уйти из шоу-бизнеса.
Но к парням это никогда не относилось, кто бы что ни додумывал на эту тему", - отметила артистка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)
Фанаты спросили у 34-летней Виктории, были ли у нее интимные отношения с парнями младше нее. Однажды она уже высказывалась об интиме без обязательств.
"Бывший муж младше на семь лет, считается? Пожалуй, это мой самый молодой партнер", - отшутилась она.
Отметим, что недавно певица потребовала с экс-супруга Дмитрия Клеймана алименты на дочь.
Вике также задали вопрос, писала ли ей девушка бывшего парня.
"Было. И сама могла писать бывшим девушкам парня. Что я, не человек что ли? Давно не практиковала", - призналась Дайнеко.
Напомним, Вика Дайнеко рассказала, почему считает Родиной Казахстан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957031-moy-samyy-molodoy-partner-vika-dayneko-rasskazala-ob-intime-s-parnyami-mladshe-sebya/