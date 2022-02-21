"Мой самый молодой партнер": Вика Дайнеко рассказала об интиме с парнями младше себя

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко призналась, что хотела уйти из шоу-бизнеса. Это было связано с ее выгоранием, однако работу и личную жизнь артистка никогда не путала. Она также ответила, была ли у нее связь с мужчиной младше себя, передает NUR.KZ.

Виктория Дайнеко вновь провела вечер откровений со своими подписчиками в Instagram. Вопросы касались и личной жизни, и карьеры, к примеру, поклонники поинтересовались, отменяла ли когда-нибудь Вика концерт из-за свидания с парнем.

"Никогда. Парни парнями, а источник личного дохода должен быть стабильным. Другое дело, что пару раз в приступах депрессии и выгорания я пыталась вообще уйти из шоу-бизнеса.

Но к парням это никогда не относилось, кто бы что ни додумывал на эту тему", - отметила артистка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

Фанаты спросили у 34-летней Виктории, были ли у нее интимные отношения с парнями младше нее. Однажды она уже высказывалась об интиме без обязательств.

"Бывший муж младше на семь лет, считается? Пожалуй, это мой самый молодой партнер", - отшутилась она.

Отметим, что недавно певица потребовала с экс-супруга Дмитрия Клеймана алименты на дочь.

Вике также задали вопрос, писала ли ей девушка бывшего парня.

"Было. И сама могла писать бывшим девушкам парня. Что я, не человек что ли? Давно не практиковала", - призналась Дайнеко.

Сторис Вики Дайнеко. Скриншот: instagram.com/victoriadaineko

Напомним, Вика Дайнеко рассказала, почему считает Родиной Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957031-moy-samyy-molodoy-partner-vika-dayneko-rasskazala-ob-intime-s-parnyami-mladshe-sebya/