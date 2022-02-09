"Наш поселок всегда называли домом": Дайнеко рассказала, почему считает Родиной Казахстан

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко объяснила, почему считает своей Родиной Казахстан. Она также рассказала, что провела детство в Якутии и воспоминания о нем ей очень дороги, передает NUR.KZ.

Накануне Вика Дайнеко ответила на вопрос фанатов, почему не проводит концерты в Якутии. Она лаконично заявила, что ее не зовут. После этого на страничке Виктории появился новый пост. Артистка вспомнила о конфликте многолетней давности, когда на нее обрушился хейт из-за одной только фразы.

"Пожалуй, все хейтеры меркнут на фоне едких комментариев от жителей Якутии, которые оскорбились до глубины души из-за фразы "моя фигура не имеет никакого отношения к Якутии, потому что моя Родина - Казахстан" в ответ на комментарий девушке, которая написала что у меня якутская фигура.

В целом, ответ был очевиден, ибо несмотря на мое детство там, якутских корней у меня нет, как и у многих моих друзей, с которыми я там выросла.

Да, я как и вся моя семья, родилась в Казахстане и там до сих пор живет большая часть моих родственников. Наш поселок в нашей семье всегда называли домом, где бы мы ни жили", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Отметим, что Дайнеко родилась в 1987 году в Талды-Курганской области в поселке, который ранее назывался Кировский, ныне это поселок Балпык би Алматинской области.

Детство певица провела в Якутии. Виктория отметила, что до сих пор благодарна своим педагогам и друзьям. Она также опубликовала архивные фотографии, снятые в Мирном, когда ей было 16 лет.

"Только тот факт, что я росла в Якутии и очень благодарна моим педагогам в лицее, моим друзьям и педагогам из дома культуры, который был моим вторым домом, почему-то все забыли, точнее он не интересен.

Ведь людям нужен только повод ненавидеть и насмехаться, и из тысячи хороших слов они вырвут что-то одно и будут это мусолить ни много ни мало - почти 10 лет. Все, что вам нужно знать о злопамятности.

Это после того, как я ответила ночью на вопрос о концертах в Якутске, сегодня опять читаю тонну (негатива - прим. ред.) в свой адрес на тему того, что "Виктория Дайнеко отказалась от Якутии". Очень много драмы. Не надо так, ребята. Лучше смотрите фотки мои из Мирного. Там мне 16 лет", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955312-nash-poselok-vsegda-nazyvali-domom-dayneko-rasskazala-pochemu-schitaet-rodinoy-kazahstan/