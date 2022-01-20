Вика Дайнеко потребовала с бывшего мужа алименты на дочь

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

34-летняя российская певица Виктория Дайнеко начала этот год с судебных разбирательств. Звезда вновь судится со своим экс-супругом, требуя выплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери.

Совсем недавно Виктория Дайнеко высказалась о своем бывшем муже, отметив, что причиной развода стало ее нежелание растить дочь в атмосфере бытового насилия. Она также упомянула, что не знала о пополнении в семье экс-супруга. У мужчины не так давно родился сын.

Расставание Виктории с мужем было скандальным. Через четыре года после развода Дайнеко вновь решила судиться с отцом своей дочери - Дмитрием Клейманом, пишет "СтарХит".

"В своем исковом заявлении Дайнеко требует взыскать с Дмитрия алименты, а также официально определить место жительства дочери", - дали комментарий изданию в пресс-службе Хамовнического районного суда Москвы.

Ранее певица не раз жаловалась на то, что экс-супруг не помогает финансово и не участвует в воспитании шестилетней дочери, хотя раньше перечислял ей по 10 тысяч рублей ежемесячно. Об этом артистка говорила сама в интервью.

Виктория решила не давать никаких комментариев представителям СМИ по поводу своего обращения в суд.

"Дорогие журналисты, благодарю за ваше внимание к моей персоне, но было бы здорово, если бы вы не задавали мне вопросы, на которые я не могу ответить. Вот есть мой замечательный адвокат Виктория Шакина, все комментарии относительно сегодняшних новостей лучше к ней", - написала она в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1952165-vika-dayneko-potrebovala-s-byvshego-muzha-alimenty-na-doch/