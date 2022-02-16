Разведенный Шарип Серик не исключил, что снова женится на публичной личности

Шарип Серик. Фото: instagram.com/shakentii

Казахстанский актер Шарип Серик признался, что не исключает возможности брака с медийной личностью, несмотря на то, что развод с певицей Say Mo был болезненным. Пара рассталась, прожив вместе всего месяц, передает NUR.KZ.

Шарип Серик дал слово фанатам, что будет активен в Instagram. В этот раз он ответил на самые интересные вопросы. Один из них касался личной жизни артиста. Подписчики поинтересовались, свяжет ли теперь свою судьбу разведенный Шарип с медийной личностью.

"Я не могу сказать: "Нет!". Все возможно. Любовь - она такая", - пошутил актер.

Он также отметил, что старается реализовывать свои желания, как в работе, так и в личной жизни. В человеке он ценит такие качества, как трудолюбие, искренность и чувство юмора. Главное - быть хорошим человеком, считает он.

Шарип старается выкладываться на все сто процентов на съемочной площадке, так как очень любит кино. Однако сейчас у него вынужденный перерыв в связи с восстановлением здоровья.

"Я посвятил свою жизнь кино, но пока я занялся своим здоровьем", - рассказал он.

Напомним, в ноябре 2020 года Шарип Серик и Say Mo провели мусульманский обряд бракосочетания. А спустя месяц после свадьбы певица задумалась о разводе. Позже она объяснила свой развод, выпустив трек про токсичные отношения. В свою очередь Шарип высказался о расставании с артисткой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1956431-razvedennyy-sharip-serik-ne-isklyuchil-chto-snova-zhenitsya-na-publichnoy-lichnosti/