"Подарок на Новый год себе, люблю себя": Айкын похвастался новым автомобилем (видео)

Айкын Толепберген. Фото: instagram.com/aikyn

Певей Айкын Толепберген стал обладателем нового автомобиля Lexus LX 570. Артист пояснил, что подарил себе машину на Новый год, заработав на нее честным трудом, передает NUR.KZ.

Своего нового железного коня Айкын показал в Instagram, подчеркнув, что заработал на него честным трудом.

"У нас новая коняшка. Теперь на самолете не будем летать. Будем ездить на машине по городам. Себе на Новый год подарок сделал? Классный подарок. Любишь себя", - говорит голос за кадром.

"Подарок на Новый год себе. Люблю себя", - подтвердил певец.

Затем артист продемонстрировал, как он вместе с Жулдыз и детьми празднует свое роскошное приобретение в кафе.

"Мы сегодня отмечаем мою новую машину", - похвастался Айкын.

Он также пообещал, что "будет и на улице Жулдыз праздник".

Напомним, сейчас Айкын Толепберген также занимается строительством дома своей мечты - двухэтажного коттеджа в Алматы. Артист уточнил, что район, где он начал стройку, находится выше проспекта Аль-Фараби. Подробности стройки он регулярно описывает на своей странице.

Мы также рассказывали, что певицу Жулдыз Омиргали, жену Айкына Толепбергена, поклонники заподозрили в беременности. Звездная пара комментировать эти домыслы не стала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948601-podarok-na-novyy-god-sebe-lyublyu-sebya-aykyn-pohvastalsya-novym-avtomobilem-video/