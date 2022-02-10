"И снова здравствуйте!": Волочкова воссоединилась с бывшим бойфрендом

Анастасия Волочкова с бывшим возлюбленным. Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков в соцсети, запечатлевшись вместе с бывшим бойфрендом Олегом, с которым отдыхала на Мальдивах. Совсем недавно балерина переживала расставание с другим мужчиной, передает NUR.KZ.

Несколько дней назад артистка объявила о расставании с Сергеем. Она призналась, что полюбила его, но дальнейшие отношения невозможны, хотя совсем недавно собиралась за него замуж, несмотря на слухи о его преступном прошлом.

На страничке Волочковой появилось неожиданное фото с бывшим возлюбленным Олегом.

"Желаем всем прекрасного дня", - написала она.

Удивленные подписчики оставили свои отзывы.

"И снова здравствуйте!", "Мама дорогая, цирк", "Когда Мальдивы?", "Лишь бы хоть кто-то рядом, не смешно. Как так себя можно не любить?", "Занавес", "Олег захотел на Мальдивы", "Круг замкнулся", "Вы их по объявлению находите?", "Совсем не успеваю отслеживать", "Еще один любимый и единственный", "Возвращение Олежи!", "Это уже перебор", "О, Олег вернулся", "Теперь я Серегу понимаю. Неспроста он отчалил в закат", - написали они.

Балерина объяснила причину воссоединения с Олегом.

"Никакой интриги нет. У меня все по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото - Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы все равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит - все возвращаются", - рассказала Волочкова в беседе с teleprogramma.pro.

Она также отметила, что оставляет след в сердце каждого своего бойфренда.

"Я ураган по жизни. Яркая женщина. Оставляю неизгладимый след в сердце любого мужчины. Поэтому они после момента, связанного с совместной жизнью, не могут выстраивать отношения с другими женщинами. И все говорят мне одно и то же. Такая же ситуация и с Олегом", - заявила артистка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955451-i-snova-zdravstvuyte-volochkova-vossoedinilas-s-byvshim-boyfrendom/