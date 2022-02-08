"Поругались сильно с отцом": дочь Заворотнюк рассказала, почему носит фамилию мамы

Анна Заворотнюк: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала, почему носит фамилию мамы. Она также ответила на ряд других вопросов своих любопытных подпиcчиков, передает NUR.KZ.

Анна вновь устроила вечер откровений с подписчиками в Instagram. Они поинтересовались, какие комментарии раздражают девушку больше всего.

"Любые комментарии касаемо болезни мамы и того, что я продолжаю жить, радоваться и путешествовать. Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой.

Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, надо быть сильной", - ответила она.

Сторис Анны Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

В продолжении прозвучал вопрос, почему Анна редко говорит о маме, скрывает ее состояние. Девушка не раз признавалась, что тяжело переживает этот непростой период.

"Я ничего не решила, просто так сложилось", - отметила она.

Сторис Анны Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Модель рассказала, почему носит фамилию своей знаменитой мамы.

"Поругались сильно с отцом, не общались, но сейчас у нас хорошие отношения", - заверила она.

Анна добавила, что ее брат не менял фамилию.

Мы писали ранее, что красавица-дочь Анастасии Заворотнюк готовится к свадьбе. Анна также сообщила о мошенниках, наживающихся на ситуации с ее матерью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1955197-porugalis-silno-s-ottsom-doch-zavorotnyuk-rasskazala-pochemu-nosit-familiyu-mamy/