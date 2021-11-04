Красавица-дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

25-летняя Анна Заворотнюк готовится к свадьбе. Радостной новостью девушка поделилась с подписчиками в соцсетях.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне объявила, что выходит замуж. Об этом 25-летняя Анна сообщила в сторис Instagram.

При этом дата свадьбы пока держится в тайне.

Имени своего жениха красавица не называет, его снимки тоже никогда не публикует. И только шутит, что он "скорее блондин". Известно, что со своим избранником она познакомилась во время учебы в Америке. Пара вместе уже шесть лет

В США Анна улетела сразу после окончания школы. Однако вскоре вернулась в Россию, чтобы ухаживать за своей тяжелобольной мамой.

Вначале Анна жила в особняке родителей в подмосковном поселке Крекшино. Но затем перебралась в собственную квартиру в центре Москвы. Там она поселилась вместе со своим бойфрендом, который тоже родился в столице.

Отметим, ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже два года борется с онкологией, сделала откровенное признание.

Девушка рассказала, что страдает от продолжительной депрессии. Сейчас она принимает лечение и надеется на улучшение своего состояния.

Болезнь Анастасии Заворотнюк сказалась на состоянии ее дочери. Об этом девушка рассказала в Instagram. Она отметила, что за улыбкой она скрывает глубокую душевную травму.

Напомним, слухи о болезни Анасатсии Заворотнюк появились в сентябре 2019 года. Ее семья отказалась комментировать информацию и хранит молчание по сей день.

Официальный диагноз ее близкие не озвучивали, но на совещании по вопросам развития генетических технологий, в котором принял участие и Владимир Путин, глава Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров заявил, что у актрисы обнаружили глиобластому.

О состоянии артистки иногда рассказывает ее дочь Анна. Но девушка не раскрывает никаких подробностей, лишь подтверждает, что семья столкнулась с серьезным испытанием - ее мама тяжело больна.

Кроме того, в прошлом месяце близкие Анастасии поблагодарили ее лечащих врачей за "вторую жизнь". Отметим, что 3 апреля Анастасия Заворотнюк отпраздновала 50-летний юбилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1940463-krasavitsa-doch-tyazhelobolnoy-anastasii-zavorotnyuk-vyhodit-zamuzh/