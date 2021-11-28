"Надавили на самое больное": дочь Заворотнюк сообщила о мошенниках, наживающихся на ситуации с ее матерью

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о мошенниках, которые наживаются на болезни актрисы.

Анна в своем Instagram сообщила, что на уловку мошенников попалась ее подруга. По ее словам, девушка перевела неизвестным 50 тыс. рублей (около 289 тыс. тенге).

По словам Анны Заворотнюк, мошенники писали от ее имени.

"Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги", - рассказала девушка.

Анна отметила, что никогда не берет деньги в долг - у нее такой принцип.

Заворотнюк-младшая подчеркнула, если же такая необходимость все же возникнет, то она лично встретится с человеком, у которого просит деньги или позвонит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1944303-nadavili-na-samoe-bolnoe-doch-zavorotnyuk-soobschila-o-moshennikah-nazhivayuschihsya-na-situatsii-s-ee-materyu/