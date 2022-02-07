Кайли Дженнер родила второго ребенка

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайли Дженнер сообщила фанатам в Instagram о рождении второго ребенка.

Кайли Дженнер и музыкант Трэвис Скотт стали родителями во второй раз.

24-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в Instagram черно-белую фотографию, на которой держит маленькую ручку новорожденного. Пост подписан эмоджи синего сердца и датой рождения малыша 2/22/22.

Запись прокомментировал Трэвис Скотт, оставив также эмоджи синего сердечка под постом возлюбленной.

Первый ребенок пары Сторми Уэбстер появилась на свет 1 февраля 2018 года. Неделю назад девочке исполнилось четыре года.

Кайли Дженнер объявила о своей беременности в сентябре прошлого года, опубликовав видеоролик у себя в Instagram.

Напомним, в ноябре 2021 года на музыкальном фестивале Astroworld во время выступления Трэвиса Скотта началась давка. В итоге погибли 10 человек, среди них есть девятилетний мальчик.

Вскоре музыкант дал интервью, где рассказал, что узнал о жертвах давки на концерте незадолго до пресс-конференции после фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954956-kayli-dzhenner-rodila-vtorogo-rebenka/