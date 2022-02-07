"Все такая же милая девчушка": Анита Цой поделилась детским снимком в день рождения

Анита Цой. Фото: instagram.com/anitatsoy

Анита Цой отмечает сегодня день своего рождения. 51-летняя певица опубликовала в соцсети свою детскую фотографию и умилила подписчиков, передает NUR.KZ.

"Что выросло, то выросло! С днем рождения меня!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На снимке Анита еще совсем малышка. Забавная девчушка с короткой стрижкой, которая запечатлена на черно-белой фотографии, очаровала фанатов.

Звездные коллеги - Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Алсу, Игорь Николаев, Катя Лель и другие - тепло поздравили именинницу с днем рождения. Красивые слова-пожелания написали артистке и другие подписчики.

"Зайка моя, такая хорошенькая", "Все такая же милая девчушка", "Прелесть", "Свети и вдохновляй! Будь всегда здорова!", "Сладкая девочка", "Отличного тебе нового личного года! Много радости, творчества, любви", "Вы самый энергичный и заряженный человек", "Талантливейшая артистка, трудоголик , отличная хозяйка, замечательная мама, мудрая жена и верный друг - это все о вас", - отметили они.

Ранее мы писали, что Анита Цой вернулась из Турции в инвалидной коляске. На ней артистка была вынуждена приехать на торжественную церемонию, где была награждена нагрудным знаком "Народный артист РФ".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954943-vse-takaya-zhe-milaya-devchushka-anita-tsoy-podelilas-detskim-snimkom-v-den-rozhdeniya/