"Легендарные люди": Али Окапов опубликовал в Сети архивный снимок своих родителей

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Отечественный исполнитель Али Окапов поделился со своими подписчиками дорогим сердцу черно-белым снимком своих родителей. Подписчики отметили, что помнят его талантливого отца и очень любят и уважают его маму - Розу Рымбаеву, ей они пожелали долгих лет жизни, передает NUR.KZ.

"Мама и папа", - лаконично подписал Али архивное фото в Instagram.

На черно-белом снимке запечатлены родители Али - народная артистка КазССР Роза Рымбаева и главный дирижер республиканского молодежно-эстрадного ансамбля "Гульдер" Таскын Окапов.

Али и ранее публиковал снимок покойного отца, ушедшего из жизни более 20 лет назад. Тогда подписчики поразились их сильному сходству.

И в этот раз фанаты Али оставили свои теплые комментарии.

"Классное фото", "Светлая память твоему отцу, мама твоя тоже замечательный человек", "Легендарные люди", "Замечательная память, очень хорошие люди", "Как классно, пусть мама твоя живет до ста лет. Очень уважаю тебя, Али, ты хоть и молодой, но очень мудрый", "Красивые", "Неповторимая молодость", "Какая красивая фотография! Память", "Хорошая память об отце. Хотелось бы узнать историю этой фотографии", - написали они.

Мы писали ранее про биографию, творчество и семью певицы Розы Рымбаевой. А недавно Али Окапов рассказал о пережитом ужасе во время беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954888-legendarnye-lyudi-ali-okapov-opublikoval-v-seti-arhivnyy-snimok-svoih-roditeley/