"Делали вид, что не слышим выстрелы": Али Окапов рассказал о пережитом ужасе во время беспорядков

Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Отечественный певец Али Окапов рассказал, как его семья пережила трагические январские события, которые произошли в Казахстане. Он также опубликовал фото, сделанное 6 января, передает NUR.KZ.

На фото Али с мамой - народной артисткой КазССР Розой Рымбаевой. Этот снимок - воспоминание о страшных событиях, произошедших в Казахстане в начале года.

"Казалось бы, ничем не примечательное фото. Это мы с мамой вышли на прогулку возле дома. Но одна деталь полностью меняет смысл фото. Деталь - это дата. Это фото было сделано 6 января этого года.

Мы оба шли и делали вид, что не слышим выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Сказать, что было страшно - не сказать ничего, так как через некоторое время мне надо было выходить на свою смену дружинников для защиты нашего ЖК.

У Мади корона, радио, снайперы, поиск продуктов, туман, сирены, БТР, SMS, ожидание и даже молитвы. В общем, было много чего, но я вряд ли я об этом расскажу, так как у всех было так же и даже намного хуже.

Надеюсь и верю, что все не зря, но уверен точно, как было раньше, уже не будет точно", - написал Али (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии.

"Уважаю этого мужчину! Опора мамы и братишки", "Как же хорошо, что у мамы есть такие защитники", "Удачи вам, берегите себя и родных", "Не страшно было выходить? Это же большой риск", "Это прекрасно, когда дети в тяжелое время были рядом с родителями", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1953820-delali-vid-chto-ne-slyshim-vystrely-ali-okapov-rasskazal-o-perezhitom-uzhase-vo-vremya-besporyadkov/