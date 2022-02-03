"Важно, чтобы была химия": Бибигуль Актан призналась, что больше всего ценит в мужчине

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан рассказала своим подписчикам в соцсети, какие качества ценит в мужчинах. Девушка отметила, что для нее важны надежность, страсть и предприимчивость, передает NUR.KZ.

Бибигуль Актан - завидная невеста. Но сердце красавицы нелегко завоевать, поскольку у нее есть свои требования к представителям сильного пола. Бибигуль ценит надежных и умных мужчин. О принце своей мечты она уже рассказывала в интервью нашей редакции.

Своим фанатам в Instagram она объяснила, что для нее имеет значение и внешность молодого человека.

"В мужчине я, конечно, очень ценю надежность, именно возможность быть слабой порождает в женщине женственность, уверенность в том, что рядом есть надежное плечо. Позволяет стать мягкой, как вода.

Говорят, женщины любят ушами, но это выражение не про меня, я скорее люблю глазами, да, внешность, конечно, не главное достоинство мужчины, но для меня имеет большое значение. Мне важно, чтобы была химия, страсть, предприимчивость, ум, чувство юмора.

Список можно продолжать бесконечно, но это основные качества!" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Подписчики одарили ее комплиментами и пожелали женского счастья. А многие поклонники признались ей в любви.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954480-vazhno-chtoby-byla-himiya-bibigul-aktan-priznalas-chto-bolshe-vsego-tsenit-v-muzhchine/