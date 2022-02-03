Ернар Садирбаев заинтриговал фанатов, рассказав, что пригласил на свидание девушку (видео)

Ернар Садирбаев. Кадр из видео: Голос/The Voice Russia/YouTube

Финалист российского шоу "Голос" Ернар Садирбаев заинтриговал фанатов, рассказав, что пригласил на свидание девушку. Артист долго держал интригу, но позже все же сделал признание, передает NUR.KZ.

Недавно Ернар Садирбаев рассказал об отношениях с певицей Ерке Есмахан. Тогда молодой артист заверил, что он "не в активном поиске" пары. Однако на этот раз заинтриговал своих фанатов.

"Пришел в кино. Позвал одну девушку. Очень сильно волнуюсь, переживаю, даже ладони вспотели. Может, эту девушку я покажу вам сейчас, а может, и не получится. Не знаю", - признался он в сторис Instagram.

Ернар рассказал, что долго ожидал избранницу сердца, но она так и не пришла на встречу. Его начал успокаивать брат, отметив, что у певца много девушек, и не стоит так сильно переживать.

Но позже финалист "Голоса" все же сделал признание. Оказалось, что это была шутка.

"Дорогие друзья, спасибо, что переживаете. На самом деле, это все ради шутки. Все нормально. ни с кем я не собирался на свидание, на встречу. Вот, с братишкой сходили в кино. Посмотрели, поддержали отечественное кино. Едем по домам", - успокоил всех своих поклонников певец.

Напомним, Ернар Садирбаев рассказал об участии в "Голосе", музыке и смысле жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954411-ernar-sadirbaev-zaintrigoval-fanatov-rasskazav-chto-priglasil-na-svidanie-devushku-video/