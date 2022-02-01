Жена Тауекеля Мусилима рассказала о своих карьерных планах после декрета

Махаббат Мусилим. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга актера Тауекеля Мусилима рассказала, чем планирует заняться после окончания отпуска по уходу за ребенком. Махаббат также высказалась о муже как об актере, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Махаббат показала их самую первую совместную фотографию с Тауекелем. Девушка призналась, что на тот момент "принципиально не просила фото с ним до того момента, пока он сам не предложил сфотографироваться".

Что удивительно, то, по словам молодой мамы, до знакомства с Тауекелем она лишь слышала о нем, но никогда не смотрела фильмы с его участием.

"Но это только потому, что я не киноман, а казахстанское кино тем более не смотрела. Но сейчас все изменилось, и Тауекел Мусилим - мой любимый актер", - призналась Махаббат.

Жена актера также подтвердила интересующимся подписчикам, что действительно имеет медицинское образование, для получения которого она отдала семь лет. Девушка поведала, что позже она планирует работать по специальности, то есть врачом.

Напомним, ранее мы писали, что Тауекел Мусилим рассказал о своих мыслях при первой встрече с женой, которую счел очень красивой. А Махаббат призналась, что ей очень повезло с избранником, и похвалила его богатый внутренний мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1954063-zhena-tauekelya-musilima-rasskazala-o-planah-posle-dekreta-i-nazvala-lyubimogo-aktera/