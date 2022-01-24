"Самые красивые невестки в Костанае": Тауекел Мусилим вспомнил свои мысли при встрече с женой

Тауекел Мусилим с женой Махаббат. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим рассказал историю, связанную с его первой встречей с Махаббат. Один из жителей Костаная заявил ему, что самые красивые девушки живут в Костанае, эту фразу артист вспомнил при знакомстве со своей суженой, передает NUR.KZ.

Милый рассказ влюбленный Тауекел оставил на своей странице в Instagram.

"За месяц до встречи с Махаббат как-то пригласили меня на одно мероприятие в Костанай. Это была моя первая поездка в этот город. Молодой парень, который нас встречал, показывая нам (со мной был мой старший брат) город, с гордостью сказал, что самые красивые невестки в Костанае.

Тогда я не придал этим словам особого значения, но после встречи с Махаббат, когда узнал, что она родом из этого города, я с улыбкой вспомнил ту фразу. И тогда мысль проскользнула: возможно, те слова были пророческими", - вспомнил актер.

Мнения подписчиков Мусилима разделились. Часть из них, по всей видимости, живущая в Костанае, поддержала слова Тауекеля.

"В Костанае самые красивые, это правда. Мой город самый-самый лучший", "Это правда! Всегда все говорят: "Самые красивые девушки в Костанае", - заявили они.

Остальные же посоветовали "не разделять" красоту девушек по городам.

"Для каждого мужчины его жена самая красивая. Это его аффирмация", "Только костанайцы так и говорят", "А мне кажется, у нас везде девушки красивые, зачем разделять", "Не хочу обидеть костанайцев, но весь Казахстан населен красивыми людьми", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952552-samye-krasivye-nevestki-v-kostanae-tauekel-musilim-vspomnil-svoi-mysli-pri-vstreche-s-zhenoy/