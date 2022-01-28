Жена Тауекеля Мусилима: Не перестану говорить, что мне с супругом очень повезло

Махаббат. Фото: instagram.com/mahonti__

Супруга Тауекеля Мусилима высказалась о нем. Махаббат призналась, что ей очень повезло с избранником, и похвалила его богатый внутренний мир, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил девушку в Instagram, тяжело ли ей с мужем.

"Нет, с ним мне так легко! Не перестану говорить, что с супругом мне очень повезло! Его внутренний мир очень богат! Он добрый, справедливый, целеустремленный! Он не конфликтный человек. Я считаю, что наши характеры, как пазл, сошлись", - похвасталась Махаббат.

Тауекел Мусилим с сыном. Скрин: instagram.com/mahonti__

Сейчас звездное семейство отдыхает в турецком курортном городе Белек. На своей странице жена актера активно делится фотографиями из путешествия на радость поклонникам, которые не перестают восхищаться парой.

"Очень красивая пара, будьте счастливы", "Сижу, листаю и случайно наткнулась на вашу страничку. Красивые", "Я думала, Тауекел женится на гламурной, гордой девушке. А вы очень простая. Счастья вам", "Девушка очень необычной внешности, красивая", "Какая красивая и эффектная", - восторженно высказались пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что казахстанский актер Тауекел Мусилим рассказал историю, связанную с его первой встречей с Махаббат и ее красотой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953413-zhena-tauekelya-musilima-ne-perestanu-govorit-chto-mne-s-suprugom-ochen-povezlo/