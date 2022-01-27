Примерившая свадебное платье Динара Кырыкбаева заинтриговала фанатов (видео)

Динара Кырыкбаева. Кадр из видео: instagram.com/kyrykbayeva

Казахстанская певица Динара Кырыкбаева отправилась в свадебный салон, где примерила несколько платьев. Заинтригованные фанаты отметили, что подвенечный наряд к лицу артистке, передает NUR.KZ.

Динара разместила видео из салона свадебных платьев в своем Instagram. Она осталась без ума от превосходных нарядов.

"Я приехала выбирать себе платье в свадебный салон. Я выхожу замуж! Смотрите, какая красота. Шикарное жемчужное платье.

Я надела второе платье. Смотрите, какое оно красивое. Девочки, обязательно нужно приехать в салон, потому что, когда вы видите все живьем, все выглядит совсем по-другому. Очень красиво. Я как Золушка", - отметила она.

Кадры с Динарой, примеряющей платье, появились и на страничке салона.

"Шок-контент! Динара Кырыкбаева выходит замуж?" - привлекает внимание интригующий комментарий автора под видео.

Подписчики не поскупились на комплименты. Они отметили, что наряд невесты очень идет Динаре - обладательнице очаровательной улыбки.

"Ей очень идет", "Разве она не замужем?", "Вот это да!", "Ух ты ж!" - написали они.

Недавно Динара Кырыкбаева дала совет подписчикам и рассказала о себе. Мать троих детей призналась, что не против родить еще сына. Ранее Динара прокомментировала свой развод.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953267-primerivshaya-svadebnoe-plate-dinara-kyrykbaeva-zaintrigovala-fanatov-video/