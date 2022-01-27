"Я их меняю": Курбан Омаров похвастался своими романами с женщинами

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров продолжает свой отдых в Таиланде. Мужчина намекнул, что часто меняет женщин, а также не преминул опустить очередную колкость в адрес бывшей жены, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Курбан выкладывает красочные кадры из жаркой страны. Одним из таких стало фото его трапезы.

"Почему женщины так любят есть из моей тарелки? Я их меняю, но это продолжается", - в шутку пожаловался Омаров.

Поклонники решили уточнить, кого именно меняет часто мужчина: тарелки или женщин. Бывший муж Бородиной захотел сохранить интригу и не стал отвечать на вопрос, при этом большая часть пользователей соцсети пришли к выводу, что речь идет все-таки о женщинах.

Story Курбана Омарова. Фото: instagram.com/zimamoscow

Курбан также показал, как плавает в бассейне, находясь рядом с девушкой.

Но, несмотря на интересную компанию и роскошный отдых, Омаров не прекращает колкостей в сторону Бородиной и бывшего друга, которого он подозревает в романе с Ксенией.

Накануне телеведущая пожаловалась, что ее бывшему возлюбленному плевать на чувства их общей дочери. Такой выпад мужчина пропустить не смог - он позиционирует себя как любящего и заботливого отца, поэтому замечания по поводу маленькой Теоны его задевают.

"Опять "вопрос/ответ" и опять про меня. Теперь по самому больному. Трофим, ты друг или нет? Поговори там, чтоб другие вопросы себе писала. P.S.: у меня в зале под диван когда-то 10 рублей закатились, забирай, они твои. Только помоги, друг", - не удержался от колкостей Курбан.

Story Курбана Омарова. Фото: instagram.com/zimamoscow

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953265-ya-ih-menyayu-kurban-omarov-pohvastalsya-svoimi-romanami-s-zhenschinami/