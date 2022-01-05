"С кем угодно, только не с моей шестеркой": Курбан Омаров обвинил Бородину в изменах с его другом

Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Экс-супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров обвинил телеведущую в измене с его другом. Мужчина также заявил, что у него есть видеоподтверждение адюльтера, которое он готов опубликовать в случае запрета его встреч с маленькой дочерью, передает NUR.KZ.

В своем Instagram экс-супруг Бородиной намекнул, что его друг имел интимную связь с Ксенией.

"Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, только не с моей шестеркой. Вас с Новым годом! А меня с новыми реальностями! Если вы думаете, я не знал об этом, то у меня есть видеоподтверждение. Я слышал за стеной. Разговоры за спиной.

Мы же выросли вместе. Но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район. А теперь как верить? Мне говорили, Малкин, Егор Крид стоят в очереди. Оказалось, Трофим, который должен мне 3 миллиона рублей. Кто молчит, тот виноват", - заявил Омаров.

Мужчина пригрозил также, что если Ксения станет препятствовать его встречам с маленькой Теоной, то он опубликует видеоподтверждение ее измены.

Между тем, сама Бородина заявила, что ее совесть чиста.

"Кто меня знает много, много лет, абсолютно понимает, что я очень семейный человек и всегда была предана своим принципам! Всегда! Им и следовала все годы! Но предательство не может быть вечным! И прощать вечно невозможно! Моя совесть чиста! И у кого рыло в пуху (или в чем-то другом), тот бесится. Я желаю только счастья! И оставить меня навсегда, как я оставила", - написала телеведущая.

Знаменитость намекнула, что ее бывший муж решил пропиариться за ее счет, так как ему не хватает средств на ремонт жилья. При это Бородина отметила, что близкие для нее люди знают правду.

"Медные трубы - тяжкий этап, его проходят не все. Я прошла его давно и поняла, что личное должно оставаться личным. Пусть пишут и говорят, что хотят, мне плевать, все близкие знают правду, а большего мне не надо. Спасибо всем, кто верит в меня и кто был и остается рядом", - резюмировала Ксения.

Напомним, Ксения Бородина развелась с Курбаном Омаровым летом прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1949756-s-kem-ugodno-tolko-ne-s-moey-shesterkoy-kurban-omarov-obvinil-borodinu-v-izmenah-s-ego-drugom/