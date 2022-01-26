Бородина осудила выходки экс-супруга и назвала главную ошибку женщин, держащихся за брак

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина прокомментировала нападки своего экс-супруга Курбана Омарова, который в своих высказываниях часто старается задеть ее. Она также назвала главную ошибку женщин, которые держатся за свой брак, несмотря на то, что чувствуют в нем себя несчастными, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Ксению в Instagram, как ей живется одной с двумя детьми.

"Я не одна, у меня двое замечательных детей. Одинокой я себя не чувствовала никогда. Это главная ошибка женщин, которые держатся за брак (будучи в нем несчастными), думая, что потом будут никому не нужны. Это не так!" - заверила российская телеведущая.

Ксения Бородина с дочерьми. Фото: instagram.com/borodylia

Бородина также прокомментировала то, что Курбан Омаров говорит о ней за спиной нелестные вещи. Так, например, он обвинил бывшую жену в изменах с его другом.

Поклонники Ксении удивились, неужели мужчина не думает о чувствах общей дочери.

"О чувствах детей надо думать не только после развода, но и во время брака. Но эгоизм берет свое, личные хотелки, амбиции, комплексы. Меня это точно не задевает, вызывает лишь жалость, как вас всех пытаются обмануть, а правда - она одна. Когда кто-то обо***лся, ему страшнее всего, поэтому и защищается. Хотя никто не нападает, все прошло.

Люди не идиоты, все в директ пишут, что думают на самом деле. И читая это, я понимаю, что через экран и так все понятно", - заявила она.

Story Ксении Бородиной. Скрин: instagram.com/borodylia

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953134-borodina-osudila-vyhodki-eks-supruga-i-nazvala-glavnuyu-oshibku-zhenschin-derzhaschihsya-za-brak/