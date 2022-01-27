"Нас холодом не возьмешь": Вика Боня прокатилась в купальнике на лыжах в горах

Вика Боня. Кадр видео: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Вика Боня прокатилась в горах Куршевеля на лыжах в купальнике. Она заявила, что "сибирских девочек холодом не возьмешь", передает NUR.KZ.

"Сибирская девочка в горах. Ну что. Это была ваша идея и я ее воплотила. Мы же из Сибири, нас холодом не возьмешь. Как думаете, что было самым сложным?" - написала Виктория в своем Instagram, опубликовав видео катания на лыжах в пляжной одежде во французских Альпах.

В комментариях она сама ответила на свой вопрос.

"Самое сложное было найти оператора и снять все одним дублем", - заявила светская львица.

Поклонники оценили ее смелость, закалку, фигуру и умение кататься на лыжах.

"Самая великолепная лыжница", "Вау! На тебя даже смотреть холодно", "Ты так прекрасна, моя дорогая", "Как круто, Викуся, в таком наряде вообще огонь! Фигура шикарная! Красотка", " Куколка просто, выглядите на 20 лет", "Бесстрашная Виктория. Вика, ты огонь, только ты способна на такое безумие" , "Виктория! Ты настоящая "победа"! Победитель по жизни! Круто", - выразили свое восхищение поступком Бони пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Боня рассказала о своем новом женихе-иностранце после того, как показала роскошное кольцо и намекнула на свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1953237-nas-holodom-ne-vozmesh-vika-bonya-prokatilas-v-kupalnike-na-lyzhah-v-gorah/