"Считаю его своим господином": Анастасия Макеева призналась, что очень ценит мужа

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Российской актрисе театра и кино Анастасии Макеевой недавно исполнилось 40 лет. Артистка отметила, что счастлива в браке с четвертым мужем - Романом Мальковым. В своем интервью она призналась, что считает его своим господином.

Анастасия Малькова дала большое интервью популярному российскому изданию "Экспресс газета". Актриса, в этом году вышедшая замуж в четвертый раз, считает, что глупо выбирать между карьерой и личной жизнью.

"Если мужчина ставит женщину перед таким выбором, то от него надо бежать. Отношения и предназначение - равнозначные величины. Мы знаем примеры, когда успешные в своей профессии люди были одинокими и несчастными в личной жизни, и наоборот", - отметила она.

Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Макеева также призналась, что мужа считает главным в семье.

"Опираясь на мой прошлый опыт, знаю, что развод - проблема обоих. Если женщина сама уходит от мужчины, она должна понимать, что не смогла выстроить гармоничные отношения.

Каждая неудача - это и моя неудача. Что касается моих отношений с Романом Мальковым, то я над ними работаю даже с научным подходом. Посещаем мастер-классы психологов…

Я узнала, что есть родовые программы и есть иерархия, по которой женщина не может быть выше мужчины, иначе нарушается поступление и распределение энергии. Река течет сверху вниз и не иначе, и по этой иерархии мужчина - высшая точка.

Если в высшей точке - женщина, то река течет вспять, и это вредно для Вселенной. Поэтому для меня мой муж - король. Я преклоняюсь перед своим мужчиной, перед Романом, считаю его своим господином", - заявила она.

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия считает, что райское место на Земле человек создает себе сам.

"Рай на Земле там, где ваши близкие, где гармония и мир. Давно поняла, что главное - не где, а с кем. Можно и дома провести фантастически время, если никто тебя не мучает и не напрягает", - отметила Макеева.

Мы писали, что пасынок Макеевой остался жить с нею и отцом по решению суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949171-schitayu-ego-svoim-gospodinom-anastasiya-makeeva-priznalas-chto-ochen-tsenit-muzha/