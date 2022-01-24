"Она меня вдохновляет": Асель Аскар рассказала о своей матери, родившей сына в 50 лет

Асель Аскар с матерью. Фото: instagram.com/assel.askar

Асель Аскар рассказала о своей матери, которая вышла замуж во второй раз в возрасте около 40 лет, и родила сына в 50 лет. Актриса призналась, что родительница вдохновляет ее саму, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила блогершу в Instagram, как найти любовь в 38 лет. В ответ Асель привела в пример свою мать.

"Просто жить без ожидания. Ухаживать за собой, любить себя, наряжаться исключительно для себя. В этом возрасте моя мама вышла во второй раз замуж. И только в 46 лет родила дочку и в 50 лет родила сына. Сейчас маме 57 лет, пошел 58-й год ее.

Она все так же любит жизнь, сейчас пишет картины, готовится к открытию своей галереи, ходит на занятия по ораторскому искусству, недавно начали лечить ей зубы и сделали виниры. Снимает видео для TikTok, Reels, делает фотосессии. Планирует взяться за спорт, хочет вернуть танцы в свою жизнь. И она меня вдохновляет. Смотря на нее, чувствую, что мне хочется жить", - призналась актриса.

По словам Асель, к ее матери до сих пор подходят мужчины с целью познакомиться, а женщина от них "отбивается как может".

"Она живет. Не существует, а живет. Она не занимается домашними делами, она полностью посвящает себе все свое свободное время", - похвасталась мамой знаменитость.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Блогерша также посоветовала подписчице не унывать из-за возраста.

"Любите жизнь, и она в ответ полюбит вас. Мне мама всегда говорит, что мои самые сочные годы еще впереди. Что в 45 лет женщина цветет еще краше, а после 50 жизнь открывает свои тайные двери. Поэтому я в предвкушении", - заявила Асель.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952620-ona-menya-vdohnovlyaet-asel-askar-rasskazala-o-svoey-materi-rodivshey-syna-v-50-let/