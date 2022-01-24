"Это не псевдоним": Лана Кунсеркина раскрыла правду о своем необычном имени

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Казахстанская скрипачка Лана Кунсеркина-Саркисян рассказала о том, в честь кого ее назвали родители. Она также отметила, что ее имя не имеет ничего общего с красивым именем Корлан, передает NUR.KZ.

Многие подписчики Ланы в Instagram ошибочно думают, что скрипачку зовут Корлан. Артистка решила дать разъяснение по этому поводу.

"Назвали Ланой в честь друга моего папы Рамзадзе (грузин)... Его жену тоже звали Ланой. Но мама добавила приставку Хор… и сказала, что я хорошая Лана. На казахском языке мое имя тоже пишется Хорлана! И в паспорте тоже!

А к казахскому имени Корлан я не имею никакого отношения. Разве что только этническое. Да, имя Корлан очень красивое, но не мое. Оно очень напоминает мое имя, но есть имена, которые звучат похоже: Лера - Лара, Даша - Маша, Георгий - Григорий, но это разные имена.

Мое полное имя Хорлана. Хотя все всегда меня называли Ланой. Даже родители. И это не псевдоним", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники прокомментировали пост скрипачки.

"Очень красивое имя", "И вы красивая, и имя тоже", "Какая вы приятная и красивая", "Вы с вашим супругом просто идеально красивы", - написали они.

Ранее Лана поразмышляла о "феномене казахов". А нежное поздравление мужа скрипачки в день ее юбилея растрогало казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952704-eto-ne-psevdonim-lana-kunserkina-raskryla-pravdu-o-svoem-neobychnom-imeni/