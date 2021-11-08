"Казахи всех рвут" я слышу в Москве все чаще и чаще": Лана о талантливых земляках

Лана Кунсеркина. Фото: instagram.com/lanaviolinofficial

Отечественная скрипачка Лана Кунсеркина, живущая в Москве, поразмышляла о "феномене казахов". Артистка очень гордится, что земляки прорываются вперед на различных творческих проектах за пределами страны, прославляя Казахстан, передает NUR.KZ.

Лана Кунсеркина опубликовала новый пост в соцсети.

"Так интересно наблюдать за отношением мирового сообщества к казахам не изнутри, находясь в Казахстане, а снаружи, например из Москвы, где я проживаю уже почти девять лет и глаз уже отвык от алматинских пейзажей, а ухо - от нашей казахстанской разговорной манеры с легким и очень милым акцентом", - пишет Лана в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка отмечает, что талантливые земляки задали очень высокую планку.

"В творческом плане казахи так вырвались вперед под девизом "нас не догонят", задав нереально высокую планку, что фразы "казахи сейчас в тренде" или "казахи всех рвут" я слышу в Москве все чаще и чаще.

И такая прям меня гордость распирает за ту молодежь, которая так достойно представляет нашу, замешанную на разных национальностях и традициях, казахстанскую культуру!

Вот и вчера, посмотрев отрывок в исполнении казахстанских квнщиков на телеканале ТНТ в шоу "Игра", мой муж Константин Саркисян отметил, что на текущий момент сильнее и круче казахстанских юмористов нет. А Константин, на секундочку, был одним из основателей женского Comedy Woman", - продолжила она.

Упомянула скрипачка и о российском шоу "Голос", в котором участвуют казахстанцы.

"В моем любимом музыкальном телевизионном проекте "Голос" наставники в открытую говорят про музыкальное превосходство казахстанских певцов!

А самое ценное, что при таком феерическом замесе талантов, представители творческого Казахстана продолжают оставаться скромными, хорошо воспитанными и достойно несут звание Казахстанский Артист", - резюмировала она.

Подписчики оставили свои комментарии.

"Алга, Казахстан!", "Вот пост истинной казашки. А то я грешным делом подумала, что ты окончательно москвичкой стала!", "Казахи реально рвут, и от этого гордость. Спорт, музыка, бизнес, карьера, во многих сферах мы впереди планеты", "Пусть Всевышний поддержит казахстанцев", - написали они.

Напомним, мы писали, что казахстанец поразил Градского на шоу "Голос", как и певец Алишер Каримов, который тоже принял участие в телепроекте. А молодой артист Ернар Садырбаев развернул всех членов жюри российского вокального конкурса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941135-kazahi-vseh-rvut-ya-slyshu-v-moskve-vse-chasche-i-chasche-lana-o-talantlivyh-zemlyakah/