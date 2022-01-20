"Поначалу скрывала даже от мужа": Тамара Асар призналась, почему не говорила о беременности

Тамара Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Отечественная певица Тамара Асар ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Она рассказала о том, как скрывала беременность, а также поведала об отношениях мужа с ее взрослым сыном, передает NUR.KZ.

Летом прошлого года Тамара Асар сообщила, что вышла замуж. А уже осенью 45-летняя певица стала мамой во второй раз. У нее родилась долгожданная дочь Ажар.

Сейчас артистка наслаждается материнством. Малышке уже больше четырех месяцев. И у мамы хватает забот, но в этот раз Тамара нашла время для общения с подписчиками.

Тамара Асар с дочерью. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Она рассказала, что боялась говорить о своей беременности.

"Поначалу я скрывала даже от мужа. Были разные мысли, а вдруг... Он как услышал, сказал: "Никому не говори". Из-за страха потерять ребенка мы даже не смогли порадоваться.

Нам было все равно, кто родится - мальчик или девочка. Мы молились, чтобы ребенок родился здоровым. Переживали еще и за мое здоровье. Но молчали об этом", - написала она.

Тамара рассказала, что девочка очень похожа на отца. Со своим мужем певица познакомилась в аэропорту Шымкента. Подробности она обещала рассказать позже. Но отметила, что это очень забавная история.

Сторис Тамары Асар. Фото: instagram.com/tamara_assar_official

Певицу также спросили, как складываются отношения между ее сыном Камбаром и супругом.

"У них очень дружеские отношения, как между отцом и сыном. Есть даже свои секреты, которые они скрывают от меня", - призналась она.

Ранее Тамара Асар показала своего мужа родом из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952086-ponachalu-skryvala-dazhe-ot-muzha-tamara-asar-priznalas-pochemu-ne-govorila-o-beremennosti/