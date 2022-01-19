"Стала мечтать о муже-миллиардере": Агата Муцениеце порассуждала о любви и доходах

Агата Муцениеце. Фото: instagram.com/agataagata

Актриса Агата Муцениеце рассказала, сколько стоит ее съемочный день и реклама в соцсетях. Она также поведала о мечте выйти замуж за миллиардера.

32-летняя Агата Муцениеце стала гостем подкаста SharesPro на YouTube. Экс-супруга актера Павла Прилучного не верит, что можно построить "рай в шалаше". Актриса считает, что не сможет построить отношения с мужчиной, который зарабатывает меньше нее.

"Мне кажется, это не сработает. Вот этот флер влюбленности потом спадает и, конечно, женщина начинает напрягаться", - отметила она.

Агата отметила, что в будущем не прочь выйти замуж за очень состоятельного мужчину.

"В последнее время стала мечтать о муже-миллиардере. Как бы классно было, если бы у него был свой самолет, своя яхта. Чтобы он мне мог позвонить и сказать: "Агата, вот тебя ждет самолет, погнали в Париж".

Ну, конечно, мне кажется, все об этом мечтают, чтобы вообще безлимитное количество денег было. Ты можешь все покупать, в любую точку мира в любой момент полететь на частном самолете. Это только мечты, конечно", - призналась она.

Свои деньги актриса стала считать только после того, как развелась с Прилучным.

"Я посчитала свои деньги впервые после развода. Развелась и поняла, что мне придется бюджет организовывать, детей кормить, за квартиру платить. Тогда я посчитала свои деньги. Подумала, хватит ли мне на пандемию этих бабок. Где-то пять миллионов рублей было. Я подумала, что нормальненько, за пять-то лямов я проживу. До лета, я подумала, это был март", - рассказала Агата.

Она заявила, что не любит считать ни свои доходы, ни расходы. По ее мнению, чтобы реализовать все то, что ты хочешь, денег должно быть столько, чтобы их не считать.

"Я же творческий человек, меня напрягают эти цифры. Зачем они мне, у меня есть абстрактное понятие, что у меня есть деньги. И оно правдиво, потому что они реально есть. Они тратятся, уходят, приходят. У маня такой вот хаос и я в нем счастлива", - призналась гостья эфира.

В настоящее время Агата ищет дом, за который готова заплатить больше 20 миллионов рублей.

"Хочу деревянный с баней. Небольшой с милым участком домик", - продолжила она.

Муцениеце признается, что ей достаточно заработка, чтобы не считать деньги. Она позволяет себе тратить их по своему желанию. К примеру, на новогодние подарки Агата истратила больше миллиона рублей.

"Один съемочный день у меня стоит 100 тысяч рублей. Это 12 часов плюс переработка. Переработка отдельно считается, в зависимости от того, как ты договорился, как прописали в договоре. За пост в Instagram беру в районе 300 тысяч, а за сторис - 200 тысяч. В YouTube одна интеграция стоит 500 тысяч. И того набегает нормальненько", - отметила актриса.

Мы писали ранее, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе отметили день рождения сына. После этого экс-супруги отправились с детьми в Дубай на отдых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951864-stala-mechtat-o-muzhe-milliardere-agata-mutsenietse-porassuzhdala-o-lyubvi-i-dohodah/