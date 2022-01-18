"Я очень миролюбивый человек": Яна Рудковская рассказала о себе и своих принципах

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российская теледива, продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская рассказала о принципах, которых придерживается в бизнесе. Она также поведала, по каким причинам может прекратить общение с людьми, передает NUR.KZ.

В откровенном разговоре с подписчиками в Instagram бизнесвумен раскрыла свой годовой доход.

Фанаты поинтересовались, каких принципов придерживается успешная леди в бизнесе.

"Порядочность, пунктуальность, движение всегда вперед", - отметила Яна Рудковская (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Она также поделилась ценным советом, которому следует сама.

"Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно много работать, быть порядочным человеком и никогда никому не завидовать!" - заявила она.

Сторис Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Себя Рудковская называет человеком неконфликтным и очень миролюбивым. Однако есть причины, по которым приходится прощаться с некоторыми людьми, отмечает она.

"Я перестаю в принципе общаться с кем-либо по двум причинам - ложь и лицемерие. Вообще, я со всеми в хороших отношениях. Со мной очень сложно их испортить, надо очень постараться. Я очень миролюбивый человек, но с чувством собственного достоинства", - призналась Яна.

Сторис Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Ранее мы писали, что Рудковская произвела фурор в роскошном платье со шлейфом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951747-ya-ochen-mirolyubivyy-chelovek-yana-rudkovskaya-rasskazala-o-sebe-i-svoih-printsipah/