"Чтобы много зарабатывать, надо много тратить!": Рудковская озвучила свой годовой доход

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российская телеведущая, продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она без утайки рассказала, сколько зарабатывает и что считает самым ценным в своей жизни, передает NUR.KZ.

Подписчики поинтересовались, каков доход знаменитости. Яна Рудковская откровенно ответила на этот вопрос.

"В среднем два миллиона долларов в год после уплаты налогов", - написала она в сторис Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

По мнению бизнесвумен, секрет ее успеха в том, что она ни в чем себе не отказывает.

"Чтобы много зарабатывать, надо много тратить!" - считает Рудковская.

Сторис Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В гардеробе звезды около 250 платьев. Ненужные наряды идут в пользу благотворительности, отметила она. Вещи продаются, а деньги Рудковская направляет в фонды.

Подписчики поинтересовались, кто богаче, она или ее супруг - олимпийский чемпион, известный фигурист Евгений Плющенко.

"Мы наши бюджеты не разделяем, знаменитей, конечно, Женя. Его знает весь мир", - поведала Яна.

Самым главным достоянием в своей жизни Яна считает отнюдь не деньги и славу, а свою семью.

"Счастье - это когда твоя семья здорова, все остальное вторично", - заявила она.

Как отметила Рудковская, у нее четыре сына. Она мечтает о дочке и надеется, что ее желание обязательно сбудется.

Сторис Яны Рудковской. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951524-chtoby-mnogo-zarabatyvat-nado-mnogo-tratit-rudkovskaya-ozvuchila-svoy-godovoy-dohod/