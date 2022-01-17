"Чтобы много зарабатывать, надо много тратить!": Рудковская озвучила свой годовой доход

Российская телеведущая, продюсер и бизнесвумен Яна Рудковская ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Она без утайки рассказала, сколько зарабатывает и что считает самым ценным в своей жизни, передает NUR.KZ.
Подписчики поинтересовались, каков доход знаменитости. Яна Рудковская откровенно ответила на этот вопрос.
"В среднем два миллиона долларов в год после уплаты налогов", - написала она в сторис Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)
По мнению бизнесвумен, секрет ее успеха в том, что она ни в чем себе не отказывает.
"Чтобы много зарабатывать, надо много тратить!" - считает Рудковская.
В гардеробе звезды около 250 платьев. Ненужные наряды идут в пользу благотворительности, отметила она. Вещи продаются, а деньги Рудковская направляет в фонды.
Подписчики поинтересовались, кто богаче, она или ее супруг - олимпийский чемпион, известный фигурист Евгений Плющенко.
"Мы наши бюджеты не разделяем, знаменитей, конечно, Женя. Его знает весь мир", - поведала Яна.
Самым главным достоянием в своей жизни Яна считает отнюдь не деньги и славу, а свою семью.
"Счастье - это когда твоя семья здорова, все остальное вторично", - заявила она.
Как отметила Рудковская, у нее четыре сына. Она мечтает о дочке и надеется, что ее желание обязательно сбудется.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951524-chtoby-mnogo-zarabatyvat-nado-mnogo-tratit-rudkovskaya-ozvuchila-svoy-godovoy-dohod/