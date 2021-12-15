"Можно себе позволить все": Рудковская в роскошном платье со шлейфом произвела фурор

Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская произвела фурор на светском мероприятии. Супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко появилась в роскошном дизайнерском платье, передает NUR.KZ.

Для выхода в свет 46-летняя Яна Рудковская выбрала нежно-лавандовое короткое платье с длинным шлейфом. Его она специально выбрала для посещения рождественского ужина Tatler Russia.

"Когда дресс-код - Рождественский шик, то можно себе позволить все: стразы, перья и кутюр от моего друга Джорджа Хобейка", - подписала фотографии Яна (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Образ бизнесвумен оценили ее подписчики в Instagram. Ее читательская аудитория в этой соцсети составляет шесть миллионов. В числе тех, кто осыпал ее комплиментами были и звездные коллеги - Алсу, Ерке Есмахан, Наталья Якимчук и другие.

"Шикарно", "Ну какой образ!", "Роскошная Яна", "Шикарная женщина и мама", "Вам можно все! Вами можно только восхищаться", "Божественная", "Волшебное платье", "Сама нежность. Невероятное цвет и сказочное платье", - написали восхищенные подписчики.

Между тем, нашлись и критикующие.

"Зачем все это напоказ?", "Можно вывести девушку из деревни, но деревню никогда", "Господи, все хуже и хуже", "Каждое платье - под павлина", "Опять штора на теле", "И опять и снова сумочка на столе!" - оставили они свои отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1947001-mozhno-sebe-pozvolit-vse-rudkovskaya-v-roskoshnom-plate-so-shleyfom-proizvela-furor/