"Дико любить и не быть вместе осознанно": Алтынай Жолдыбаева рассказала о своих чувствах

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Певица Алтынай Жолдыбаева рассказала о своих чувствах, от которых ей пришлось отказаться, а также прокомментировала свое отношение к романам с женатыми мужчинами. Помимо этого, артистка поведала о своей любви с первого взгляда, передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram Алтынай пооткровенничала с подписчиками. Один из посетителей ее страницы спросил, была ли в жизни девушки ситуация, когда она и мужчина любили друг друга, но не смогли быть вместе.

"Дико любить и не быть вместе осознанно - да. Осознанно уходить. Любя, отпускать. Каждый раз", - ответила загадочно представительница отечественного шоу-бизнеса.

Поинтересовались пользователи соцсети и тем, проявляла ли она интерес к женатым.

"У меня срабатывает стоп-радар, когда вижу обручальное кольцо. Стоп-радар, сопровождающийся физической тошнотой", - заявила Алтынай.

При этом в жизни певицы трижды случалась любовь с первого взгляда. Кроме того, у Жолдыбаевой был роман с представителем сильного пола, который был младше нее на шесть лет.

Напомним, ранее мы писали, что певица Алтынай Жолдыбаева рассказала, как отправилась на свидание с мужчиной, которого до того момента ни разу не видела. Артистка также поведала, чем все в итоге закончилось.

А еще она вспомнила свою жизнь во времянке и рассказала, как однажды пыталась найти монеты на земле во дворе, чтобы купить лапшу быстрого приготовления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1951128-diko-lyubit-i-ne-byt-vmeste-osoznanno-altynay-zholdybaeva-rasskazala-o-svoih-chuvstvah/