"Я не стала бить его мужское эго": Алтынай Жолдыбаева рассказала о свидании вслепую

Алтынай Жолдыбаева. Фото: instagram.com/altynaizholdybayeva

Отечественная певица Алтынай Жолдыбаева рассказала, как отправилась на свидание с мужчиной, которого до того момента ни разу не видела. Артистка также поведала, чем все в итоге закончилось, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Алтынай пояснила, что однажды как-то ответила человеку с фейковым аккаунтом.

"Мужчина оказался очень интересным собеседником. Ни фотографий, ни аудиозаписей. Я запретила что-либо скидывать мне. Мы просто общались. Анонимность этого персонажа меня заводила. На третий день наших диалогов он начал активно за мной ухаживать. Проявлял щедрость и очаровывал меня красивыми жестами внимания.

Все же я не была готова на встречу. Наша беседа бурно развивалась с каждым днем. Недели три спустя я все-таки решилась услышать его голос. Попросила отправить аудио. Тембр голоса и манера речи были мне симпатичны", - вспоминает певица.

После этого артистка попросила фото отдельных частей его тела - без пошлости.

"Ничего постыдного. Просто мои фавориты: кадык, руки, икры, уши. Я собрала все фотографии и вполне интересная картина получилась. Спустя еще недели три я вполне была готова увидеться с ним. Мы с ним виделись всего один раз. Поужинали в ресторане. Мужчина 32 лет, холостой, красивый, оказался моим фанатом по умолчанию, если можно так назвать его влюбленность в мою персону", - прокомментировала свою встречу с поклонником Алтынай.

Однако их дальнейшие отношения не получили развития.

"Он слишком был понятен в своих намерениях по отношению ко мне. У меня пропал интерес. Сказала ли я ему правду? Нет. Влюбился ли он после встречи еще больше? Да. Я не стала бить его мужское эго. Сказала ему что-то из категории "мы слишком разные". Кстати, в этом тоже была правда", - рассказала она.

Story Алтынай Жолдыбаевой. Скрин: instagram.com/altynaizholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950770-ya-ne-stala-bit-ego-muzhskoe-ego-altynay-zholdybaeva-rasskazala-o-svidanii-vslepuyu/