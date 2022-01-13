"Жили во времянке": Алтынай Жолдыбаева вспомнила, как подбирала с земли деньги на еду

Алтынай Жолдыбаева. Скрин: instagram.com/altynaizholdybayeva

Певица Алтынай Жолдыбаева сейчас имеет возможность путешествовать по миру, носить красивые наряды и ни в чем не нуждаться. Однако так было не всегда. Артистка рассказала, как однажды пыталась найти монеты на земле во дворе, чтобы купить лапшу быстрого приготовления, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков спросил Алтынай в Instagram, случалось ли так, что у нее вообще не было денег на протяжении долгого времени. В ответ девушка рассказала историю, произошедшую в 2008 году.

"Помню, мы жили во времянке с сестрой, будучи студентами. И как-то мы сильно проголодались, еды у нас и продуктов не было. От слова вообще. Тогда "Роллтон" стоил 25 тенге. Мы голодные, с 25 тенге в кармане искали во дворе 5 тенге в надежде, что кто-то мог уронить. Нам повезло и мы все же нашли. Пошли, купили один "Роллтон" на двоих и были безумно счастливы", - написала певица.

Алтынай Жолдыбаева. Скрин: instagram.com/altynaizholdybayeva

По утверждению знаменитости, она была воспитана так, что всегда рассчитывала только на саму себя, и спонсора у нее никогда не было.

"Родители учили с малых лет быть независимыми и самостоятельными. Всю свою взрослую жизнь я надеялась и рассчитывала исключительно на свои силы. Воспитание диктует позволять себе быть слабой только в отношениях с конкретным мужчиной, которого любишь искренне. Допустим, с женихом. А в остальном достаточно любить себя по-настоящему, чтобы видеть возможности жизни. Трудиться, быть полезной, заниматься любимым делом и зарабатывать ровно столько, сколько желаешь", - заявила Алтынай.

Алтынай Жолдыбаева. Скрин: instagram.com/altynaizholdybayeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1950906-zhili-vo-vremyanke-altynay-zholdybaeva-vspomnila-kak-podbirala-s-zemli-dengi-na-edu/