"Смотрите, куда успел прилететь!": Дима Билан встретил Новый год в Алматы (видео)

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан встретил 2022 год в Алматы. Певец поделился в Сети кадрами празднования Нового года в южной столице Казахстана.

В Instagram Билана появились сторис, в которых он поздравил всех с Новым годом. Певец отметил, что встретил этот праздник в Алматы.

"Друзья, а я уже смотрите, где, куда успел улететь! Горы, горы, горы - красота! Я в Алматы. С наступающим Новым годом вас, друзья, не мерзнем", - обратился Дима к подписчикам.

Также он показал, как жители южной столицы запускали праздничные салюты.

Напомним, что не так давно Билан оказался в центре скандала из-за выступления на свадьбе в Казахстане. Певец выступал пьяным, он сам признался в этом и извинился за свой поступок.

Позже свои извинения принес блогер Биржан Ашим, который опубликовал видео с выступлением Билана в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949561-smotrite-kuda-uspel-priletet-dima-bilan-vstretil-novyy-god-v-almaty-video/