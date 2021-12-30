"Есть человек, который мне нравится": Алмас Кишкенбаев рассказал о личной жизни

Алмас Кишкенбаев. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Казахстанский певец Алмас Кишкенбаев ответил на вопросы подписчиков в соцсети. Фанаты поинтересовались тем, как обстоят дела на личном фронте у разведенного певца. Он признался, что в данный момент ему кое-кто нравится, передает NUR.KZ.

Алмас Кишкенбаев постарался быть откровенным со своими фанатами в Instagram. Ответил он и на вопросы личного характера. Неравнодушные к его судьбе фанаты решили узнать, задумывается ли исполнитель о возобновлении отношений с бывшей женой.

"Нет. Мы уже давно чужие люди друг другу", - написал он.

Отметим, что возможность воссоединения с экс-супругой Алмас опровергал и ранее. Артист заверил, что закрыл эту главу своей жизни.

Сторис Алмаса Кишкенбаева. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Любопытные подписчики стали расспрашивать дальше. Они поинтересовались, есть ли у Алмаса в настоящий момент подруга. Поклонники очень надеются, что 36-летний артист встретит настоящую любовь и будет счастлив.

"Вообще, есть человек, который мне нравится. Но не знаю, насколько это серьезно. Чем закончатся эти отношения, знает лишь Аллах", - заявил певец.

Сторис Алмаса Кишкенбаева. Фото: instagram.com/a.kishkenbaev

Фанаты признались певцу, что он им очень нравится, а также отметили, что хотели бы с ним пообщаться за чашкой чая. Алмас поблагодарил подписчиков за теплые слова.

Напомним, однажды звезда проекта SuperStar KZ признался, что ему понравилась девушка-блогер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949301-est-chelovek-kotoryy-mne-nravitsya-almas-kishkenbaev-rasskazal-o-lichnoy-zhizni/