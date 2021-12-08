"Само очарование": ожидающая малыша Айнур Ильясова поделилась нежной фотосессией

Айнур Ильясова с дочерьми. Фото: instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова, ожидающая малыша, опубликовала фотосессию со своими девочками. Фанаты умилились снимкам и пожелали Айнур легких родов, передает NUR.KZ.

"Няшная фотосессия с девочками", - написала Айнур (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Ранее актриса показала, как готовился фотосет.

"Неустанно делаю фотосессии. А с маленькими детьми это нелегко. Но мы это сделали. За два часа успели снять несколько образов. Но одна бы я не справилась, спасибо моей маленькой команде", - рассказала Айнур.

Подписчики не поскупились на щедрые комплименты. Они отметили, что фотографии наполнены нежностью.

"Зефирки", Дочь - это цветок жизни", "Богиня и ангелочки", "Прекрасная мама и доченьки", "Какие прекрасные, мне бы тоже хотелось дочек и сними делать потом фотосессию", "Куколки", "Вы красивая мама, желаю вам легких родов, поскорее набраться сил после родов", "Ангелочки с мамой, старшая доча похожа на вас", "Само очарование", "Нежность", - гласят восторженные комментарии.

Мы писали ранее, что Айнур Ильсова провела гендерную вечеринку. Актриса также призналась, как относится к любовным сценам в фильмах и заявила, что не приемлет откровенностей, но готова целоваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945826-samo-ocharovanie-ozhidayuschaya-malysha-aynur-ilyasova-podelilas-nezhnoy-fotosessiey/