"Я готова целоваться": Айнур Ильясова ответила, как относится к любовным сценам в фильмах

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова, полюбившаяся зрителю по роли подруги келинки Сабины, ответила на вопрос, как относится к любовным сценам в кино. Она заявила, что не приемлет откровенностей, но против поцелуя на камеру ничего против не имеет.

Айнур Ильсова готовится стать мамой в третий раз. У актрисы и ее супруга подрастают две красавицы-малышки, фанаты пророчат Айнур сына.

Артистка стала гостьей программы "Ревю" на НТК и ответила на вопросы ведущих. В частности, ее спросили об отношении к пикантным сценам в кино.

Айнур ответила, что такого, конечно, не приемлет, к тому же ее муж против подобного. Хотя она понимает, что профессия актера предполагает быть готовым ко всему.

"Нас учили тому, что актеры не должны быть стыдливыми. К примеру, когда мы переодеваемся в театре или еще где, мы же не будем кричать: "Ойбай, не смотри на меня". На это и времени нет.

Ни на кого не смотришь и быстро меняешь одежду. Надо будет закурить сигарету - закуришь. А если нужно раздеться, то придется. Слава Богу, сейчас есть дублеры и дублерши", - ответила она.

На что же согласна пойти Айнур ради искусства, если ей все же предстоит сыграть сцену любви без дублерши, актриса ответила так.

"Если там не будет слишком откровенных сцен, а, к примеру, нужно будет только поцеловаться, то я готова", - ответила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1942658-ya-gotova-tselovatsya-aynur-ilyasova-otvetila-kak-otnositsya-k-lyubovnym-stsenam-v-filmah/