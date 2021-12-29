"Раскрылся по-новому, стал реально крутым отцом": Карина Оксукпаева высказалась о муже

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Популярная казахстанская блогерша Карина Оксукпаева высказалась о своем супруге Армане Юсупове. По ее словам, мужчина в этом году "раскрылся по-новому" для нее, и теперь она чувствует себя рядом с ним защищенной, передает NUR.KZ.

Своими впечатлениями от изменений в Армане Карина поделилась на странице в Instagram.

Блогерша похвасталась новой обувью, подаренной ей мужем, а затем рассказала, что привнес ууходящий год в их отношения.

"Вообще Арма в этом году для меня раскрылся по-новому. Стал реально крутым отцом! Дети прям его сильно уважают, особенно Алим. Он советуется только с Армой, слышит его. Ну, а Гришу утихомирить тоже получается только у Армы.

Отношения тоже прошли проверку. Зато сейчас, пройдя всю "непогоду", я ощущаю себя такой защищенной рядом с ним. Знаю, что он точно все решит и оградит меня от всех невзгод", - призналась Оксукпаева.

Карина также отметила, что мужчина в этом году развил два успешных проекта, в которых приняло участие 30 тысяч и 200 тысяч человек.

Напомним, ранее Карина Оксукпаева рассказала о кризисе в отношениях с мужем. По словам девушки, они с Арманом Юсуповым дошли до развода, но сумели вынести для себя ценный урок. Она также согласилась "продать" ночь с мужем за 10 миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1949029-raskrylsya-po-novomu-stal-realno-krutym-ottsom-karina-oksukpaeva-vyskazalas-o-muzhe/