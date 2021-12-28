"Я горжусь тобой, девочка": беременная Айсауле Бакытбек рассказала о своих успехах в этом году

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек записала послание для самой себя, в котором заявила, что очень гордится собой. Она похвасталась успехами в бизнесе, которых достигла, будучи беременной. Блогерша также отметила, что дальше все будет еще лучше, передает NUR.KZ.

На странице в Instagram будущая мать призналась, что стала очень чувствительной, а также поведала о своих успехах.

"Я такая сентиментальная стала. Вчера чуть не расплакалась от счастья. Просто поймала себя в таком моменте. Много чего неидеально и проблем, честно, немало, но так важно любить и ценить то, что у вас есть здесь и сейчас. За эти два месяца я сделала рекордный оборот на обеих своих работах, закончила ремонт и потихоньку закрываю долги. Я горжусь тобой, девочка на девятом месяце беременности с горой ответственности на плечах. Ты большая молодец, и у тебя все будет еще лучше, это только начало. Спасибо, Боженька, за все", - написала Айсауле.

Она отметила, что в последнее время "пахала как не в себя", не тратила время зря и создавала много контента.

Ранее Айсауле Бакытбек рассказала о романе со своим мужем и месте жительства после родов. Она также отругала дающих советы людей за необразованность и навязывание своих правил "в чужом монастыре" - будущую маму разозлило требование носить широкие платья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948805-ya-gorzhus-toboy-devochka-beremennaya-aysaule-bakytbek-rasskazala-o-svoih-uspehah-v-etom-godu/