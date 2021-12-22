"Хоть пакет для картошки на себя нацепите": Айсауле Бакытбек отругала дающих советы людей

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек нередко высказывалась в адрес бестактных людей, которые спрашивали ее о беременности или раздавали непрошеные советы. В очередной раз будущую маму разозлило требование носить широкие платья. Девушка отругала "советчиков" за необразованность и навязывание своих правил "в чужом монастыре", передает NUR.KZ.

В Stories своего Instagram беременная блогерша пожаловалась на тех, кто лезет не в свое дело. Одним из таких стал пользователь соцсети, потребовавший от нее носить широкие платья.

"Нет, ну вот почему у нас все лезут со своими правилами в чужой монастырь? Вы когда будете в положении, хоть пакет для картошки на себя нацепите, мне без разницы, а я одеваюсь так, как считаю нужным я. Еще просто убивают сообщения типа "ногти не крась", "волосы не крась". У вас хоть мизерное образование имеется? Вы, может, хоть Гугл открывать научитесь? Пишут еще, что ребенок дышит через ногти. Карл! Как вообще человек может такое придумать?" - не сдержала своего негодования Айсауле.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

К счастью, тема вопросов от подписчиков быстро сменилась. Так один из них спросил о квартире, в которой Айсауле хотела бы жить.

"Я бы хотела жить ближе к старому центру. Все вот эти Аль-Фараби, Оспанова и так далее меня не особо привлекают. И мне нравится жить именно в квартире, это идеально подходит нашему с мужем ритму жизни. Я люблю, когда рядом есть соседи, когда во дворе гуляют люди, когда из окна видно движение города, когда доставкой можно заказать все, начиная от пармезана, заканчивая кормом для собак и туалетной бумагой", - отметила девушка.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Кроме того, Айсауле рассказала о машине своей мечты. Она пообещала себе купить Range Rover Sport.

Story Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1947850-hot-paket-dlya-kartoshki-na-sebya-natsepite-aysaule-bakytbek-otrugala-dayuschih-sovety-lyudey/