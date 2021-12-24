Айсауле Бакытбек рассказала о романе со своим мужем и месте жительства после родов

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Айсауле Бакытбек рассказала, когда начала встречаться со своим избранником и сколько продлился их роман, прежде чем они поженились. Она также рассказала, где будет жить после родов, до которых уже рукой подать, передает NUR.KZ.

Подписчики Айсауле в Instagram поинтересовались, сколько лет длится ее роман с мужем.

В ответ девушка выложила их совместное фото, сделанное в 2014 году.

"Тут я его провожаю в Штаты на учебу, потом через недельку улетела сама в Дубай. Мы тут примерно три месяца вместе. Это было летом 2014 года. Получается, уже больше семи лет (вместе - прим. ред.)", - пояснила она.

Айсауле Бакытбек с парнем. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Будущая мама также рассказала, что после родов первое время планирует провести со своими родителями.

"Первые 40 дней, дай Бог, будем с родителями, научимся всему, посмотрим, потом к себе вернемся", - написала Айсауле.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Поклонники поинтересовались, как протекает ее беременность и не мучает ли девушку бессонница.

"В целом все нормально, спасибо большое. Нет, я наоборот, сплю много и крепко. Был период, когда спала плохо, но потом это прошло. Я успокоилась немного, и стало сразу лучше. Стараюсь не переживать и не думать о чем не стоит. В первом триместре часто болела голова, потом поняли по анализам, что у меня густая кровь стала, и прописали таблетки, стало сразу лучше.

Токсикоза как такового не было, тошнило, может, раза два. Я стараюсь не концентрироваться так прям болезненно, как это многие делают на своей беременности. Живу почти так же, как раньше. Стараюсь быть на позитиве, слушаю свой организм, вот как-то так", - ответила Айсауле Бакытбек.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948322-aysaule-bakytbek-rasskazala-o-romane-so-svoim-muzhem-i-meste-zhitelstva-posle-rodov/