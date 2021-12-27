"Не буду больше встречаться с парнями": Ерке Есмахан высказалась о новом романе

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная исполнительница Ерке Есмахан, недавно расставшаяся со своим бойфрендом, заявила, что не желает больше встречаться с парнями. Однако подписчиц в соцсети артистка попросила не следовать ее примеру, передает NUR.KZ.

Ерке Есмахан минувшей ночью не спалось. Певица делилась своими мыслями в Instagram. Она поразмышляла над тем, как теперь будет вести себя с парнями, ведь совсем недавно Ерке рассталась с Азаматом Зенкаевым. Бывший солист Ninety one младше Ерке на несколько лет, фанатки AZ были против их романа. Однако певец признался, что был по-настоящему влюблен в артистку.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Ерке призналась, что сама была инициатором расставания с Азаматом.

"Если скажу, что не буду больше встречаться с парнями, наверное, это будет ошибкой, да? Это просто ночные мысли. Завтра я изменю свое мнение. А если нет, то будет трудно", - призналась она.

В директ Ерке начали писать разочарованные в любви подписчицы. Они тоже решили больше никогда не дружить с парнями. Однако Ерке призвала их не обращать внимания на ее минутные слабости.

"Вы не следуйте за мной. И не верьте. Возможно, что завтра я, не стыдясь, буду встречаться с кем-то", - написала она.

Мы писали также, что отправившаяся в Турцию Ерке Есмахан похвасталась бриллиантовым кольцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948762-ne-budu-bolshe-vstrechatsya-s-parnyami-erke-esmahan-vyskazalas-o-novom-romane/