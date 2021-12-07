Отправившаяся в Турцию Ерке Есмахан похвасталась бриллиантовым кольцом

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественная певица Ерке Есмахан после празднования дня рождения отправилась в Стамбул. В турецком мегаполисе казахстанскую звезду ожидал сюрприз, передает NUR.KZ.

Моменты своего пребывания в Стамбуле Ерке Есмахан публикует в сторис Instagram. Певица побывала в магазине мебели, однако призналась, что ничего ей пока не приглянулось.

В крупнейшем мегаполисе Турции Ерке встретилась с известной казахстанской поэтессой. Она приготовила сюрприз для Ерке - дорогое кольцо в подарок на день рождения.

В популярном Instagram-аккаунте появилось видео, как поздравительница преподносит подарок своей гостье. "Я сказала: "Да!" - прозвучало шуточное заявление. Ерке похвасталась на камеру бриллиантовым кольцом и тепло поблагодарила поэтессу.

Подписчики оставили свои отзывы. Они отметили, что Ерке заслуживает настоящего счастья.

"Классно", "Пусть и моей дочери так повезет", "Думали, ее парень ей сделает предложение, но не дождались, они расстались", "Носи на здоровье, Ерке", "Вначале подумала, что пранк", - написали они.

Напомним, Ерке Есмахан объявила о расставании с Азаматом Зенкаевым. После этого Ерке заметили в компании с Ернаром Садырбаевым, более известным как Amre.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1945664-otpravivshayasya-v-turtsiyu-erke-esmahan-prinyala-brilliantovoe-koltso-i-skazala-da/