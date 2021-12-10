"Счастливая пара, желаю вам долгой жизни": Жулдыз Омиргали заподозрили в беременности (фото)

Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали. Фото: instagram.com/aikyn

Супругу певца Айкына Толепбергена заподозрили в беременности после публикации милого фото, на котором артист нежно целует Жулдыз. Звездная пара комментировать эти домыслы не стала, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айкын выложил пару романтичних фото с женой, на одном из которых целует ее, а на другом они просто стоят вместе. Певица при этом одета в национальный костюм.

Поклонники принялись любоваться красивой семьей и желать ей счастья.

"Счастливая пара, желаю вам долгой жизни", "Жулдыз - красотка", "Будьте счастливы", "Красивые! Счастья вам!", "Обе фотографии красивые", - восхитились пользователи соцсети.

При этом некоторые заподозрили Жулдыз в беременности.

"Беременная", - написали они, добавив выражающие радость смайлики.

Комментировать это сама пара, которая уже растит двух совместных детей, не стала.

Айкын Толепберген и Жулдыз Омиргали. Скрин: instagram.com/aikyn

Нашлись и такие, кто до сих пор, спустя много лет, не смог простить Айкыну ухода от первой жены.

"Я за Асель", - написала одна из подписчиц.

Напомним, ранее мы писали, что Айкын занялся строительством двухэтажного коттеджа в Алматы. А пару месяцев назад женатого певца заподозрили в симпатии к Наzиме. Это случилось после того, как артист назвал артистку "талантливой и пробивной шымкентской девушкой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1946296-schastlivaya-para-zhelayu-vam-dolgoy-zhizni-zhuldyz-omirgali-zapodozrili-v-beremennosti-foto/