"Трачу за 15-минутную поездку в Америке": Айару Бакытбек восхитили цены на самолет в Казахстане

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек, приехавшая с учебы домой, восхитилась ценами на авиаперелеты между городами Казахстана. Она отметила, что стоимость билета на самолет между Нур-Султаном и Алматы равна 15-минутной поездке на такси в США, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айару Бакытбек выложила скрин оплаты, из которого видно, что авиабилет между казахстанской столицей и Алматы обошелся ей в 25 тысяч тенге.

"Я столько на такси трачу за 15-минутную поездку в Америке. Покайфую месяц дома от цен, потом снова в реальность", - написала 18-летняя девушка.

Story Айару Бакытбек. Скрин: instagram.com/aiaru_bb

Между тем, о ценах на транспорт в Казахстане и за рубежом высказался также певец Анатолий Цой, который сейчас находится в России.

На своей странице артист показал, во сколько ему обходится проезд на такси по Москве. Согласно информации в Stories Цоя, одна из его поездок стоила 2611 рублей (около 15,5 тысяч тенге).

"Посвящается братьям-казахстанцам, кто говорит, что в Казахстане дорогое такси!" - написал Анатолий.

Story Анатолия Цоя. Скрин: instagram.com/anatoliytsoy_official/

Сегодня стало известно, что в Актобе десятки водителей призвали бойкотировать популярный российский сервис "Яндекс.Такси". Они высказали свое возмущение по поводу увеличения комиссии.

Напомним, ранее мы также писали, что уехавшая в США Айару Бакытбек поделилась, чего хочет от жизни в свои 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1948138-trachu-za-15-minutnuyu-poezdku-v-amerike-ayaru-bakytbek-voshitili-tseny-na-samolet-v-kazahstane/