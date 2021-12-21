"Мне повезло": уехавшая в США Айару Бакытбек поделилась, чего хочет от жизни в свои 18 лет

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Айару Бакытбек, младшая сестра Айсауле Бакытбек, недавно отметившая совершеннолетие, призналась, чего хочет от жизни в свои годы. Судя по всему, в приоритетах у девушки возможность много путешествовать, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram Айару, которая учится в США, честно поделилась жизненными целями. Главное ее желание - часто ездить по свету. По словам девушки, это очень меняет взгляд на мир.

"В свои восемнадцать я прошу у жизни много возможностей путешествовать. Это что-то неописуемо интересное и абсолютно меняющее мировоззрение. Нигде я не встречаю столько новых людей, создаю столько воспоминаний и меняюсь в самом лучшем смысле. Мне повезло быть на своем месте, за что я бесконечно благодарю", - написала Бакытбек.

Подписчики Айару не смогли промолчать в ответ на ее слова о своих желаниях и жизненном везении.

"Да уж, повезло так повезло", "Лучше скажи что мне повезло с родителями. Так будет честно", "И сама вы тоже большая молодец", "Умница", "Желаю, чтобы ваша мечта исполнилась", "Выросла девочка!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Сейчас девушка как раз проводит время на Гавайях, куда полетела отмечать свой день рождения, а после этого планирует прилететь в Казахстан.

Напомним, ранее Айару Бакытбек рассказала, что хочет на свое восемнадцатилетие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1947781-mne-povezlo-uehavshaya-v-ssha-ayaru-bakytbek-podelilas-chego-hochet-ot-zhizni-v-svoi-18-let/